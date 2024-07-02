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Коваленко официально получил нового тренера в Эмполи

Италия

Роберто Д'Аверса возглавил команду

Коваленко официально получил нового тренера в Эмполи

Фото: Empoli FC

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"Эмполи" на своем официальном сайте объявил о назначении Роберто Д'Аверса новым главным тренером команды.

Контракт с 47-летнием итальянцем рассчитан до 30 июня 2026 года.

На этой должности он заменил Давиде Николу.

Предыдущем местом работы Д'Аверса был "Лечче", откуда его уволили в марте этого года за удар футболиста соперника. Также он работал с ФК "Виртус Ланчано", "Пармой" и "Сампдорией".

Напомним, сезон-2023/24 "Эмполи", за который выступает украинец Виктор Коваленко, завершил на 17-й строчке и сохранил место в элите.

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Виктор Коваленко Эмполи Роберто Д'Аверса
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Источник:
ФК Емполі
Опубликовал: Алина Ерофеева
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