Погба: Я ещё не закончил, я ещё здесь. Делаю все возможное, чтобы вернуться на поле

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба намерен продолжить свою футбольную карьеру после возвращения.

Напомним, что в феврале 31-летний француз был дисквалифицирован на 4 года за употребление допинга.

"До тех пор, пока вы не увидите интервью, где я говорю, что завершаю карьеру, это не так. Я все еще чувствую себя футболистом. Я буду бороться с этой, по моему мнению, несправедливостью.

Погба ещё не закончил, Погба здесь. У меня есть невероятное желание вернуться, я чувствую себя как ребенок, который хочет стать профессионалом. Я тренируюсь и делаю все возможное, чтобы вернуться на поле", - сказал Погба в интервью Sky Italia.