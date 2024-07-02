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Погба: Я ещё не закончил, я ещё здесь. Делаю все возможное, чтобы вернуться на поле
Опытный француз не опускает руки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба намерен продолжить свою футбольную карьеру после возвращения. Напомним, что в феврале 31-летний француз был дисквалифицирован на 4 года за употребление допинга. "До тех пор, пока вы не увидите интервью, где я говорю, что завершаю карьеру, это не так. Я все еще чувствую себя футболистом. Я буду бороться с этой, по моему мнению, несправедливостью. Погба ещё не закончил, Погба здесь. У меня есть невероятное желание вернуться, я чувствую себя как ребенок, который хочет стать профессионалом. Я тренируюсь и делаю все возможное, чтобы вернуться на поле", - сказал Погба в интервью Sky Italia.
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Источник:Sky
Опубликовал: Александр Бураков
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