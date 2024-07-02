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Переговоры о продлении контракта между Ювентусом и Рабьо зашли в тупик

Италия

Последнее слово остается за самим футболистом

Переговоры о продлении контракта между Ювентусом и Рабьо зашли в тупик

Фото: twitter.com/juventusfcen

Новина українською

Переговоры о продлении контракта между Адрианом Рабьо и "Ювентусом" осложняются.

По информации Фабрицио Романо, стороны не могут прийти к согласию по условиям нового соглашения. В "Ювентусе" считают, что сделали все возможное, предложив игроку более 7 миллионов евро за сезон.

Последнее слово остается за самим футболистом после завершения Евро-2024. Известно также, что представители Рабйо ведут переговоры с другими клубами.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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