Переговоры о продлении контракта между Ювентусом и Рабьо зашли в тупик

Переговоры о продлении контракта между Адрианом Рабьо и "Ювентусом" осложняются.

По информации Фабрицио Романо, стороны не могут прийти к согласию по условиям нового соглашения. В "Ювентусе" считают, что сделали все возможное, предложив игроку более 7 миллионов евро за сезон.

Последнее слово остается за самим футболистом после завершения Евро-2024. Известно также, что представители Рабйо ведут переговоры с другими клубами.