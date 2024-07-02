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Ювентус подпишет контракт с хавбеком Ниццы - Романо

Италия

Уже все согласовано

Ювентус подпишет контракт с хавбеком Ниццы - Романо

Фото: Ligue 1

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"Ювентус" подпишет контракт с 20-летним полузащитником Хефреном Тюрамом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Игрок переходит в Серию А из "Ниццы" за 20 миллионов евро плюс доплаты до 25 млн. А контракт с туринским клубом будет рассчитан до июня 2029 года.

Ожидается, что Тюрам пройдет медосмотр в ближайшее время, после чего будет официально представлен как игрок "Ювентуса".

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Ювентус (Турин) Ницца Хефрен Тюрам
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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