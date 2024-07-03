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Аллесандро Флоренци может покинуть Милан этим летом

Италия

Об этом сообщает Николо Скира

Аллесандро Флоренци может покинуть Милан этим летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В конце предыдущего сезона Стефано Пиоли потерял работу в "Милане". На его место вскоре был принят Паулу Фонсека. Он уже начал наводить порядок на "Сан-Сиро".

Алессандро Флоренци прибыл в "Милан" в 2021 году. Впрочем, Фонсека не ценит навыки защитника. Однажды он уже решил продать его, когда тот был тренером "Ромы". Сейчас подобный сценарий может повториться. Желающих приобрести опытного защитника хватает. Среди них - два клуба Серии А - "Фиорентина" и "Комо". Впрочем, не исключено, что итальянец решит покинуть родину, поскольку им также интересуются "Валенсия", клубы из MLS и Саудовской Аравии.

Добавим, что в прошлом сезоне Алессандро Флоренци провел 40 матчей, где отметился голом и 7 результативными передачами.

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Паулу Фонсека Алессандро Флоренци Милан
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Источник:
Ніколо Скіра
Опубликовал: Александр Гресь
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