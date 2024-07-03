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Наполи договорился о трансфере игрока сборной Италии

Италия

Сейчас клубы договариваются о трансфере футболиста

Наполи договорился о трансфере игрока сборной Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" намерен усилить состав своей команды на следующий сезон.

По словам Фабрицио Романо, итальянцы заинтересовались центральным защитником "Торино" Алессандро Буонджорно. Клубы между собой согласовывают детали трансфера, а с игроком уже все согласовано.

Алессандро за всю свою карьеру сыграл 224 матча, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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