Наполи договорился о трансфере игрока сборной Италии

"Наполи" намерен усилить состав своей команды на следующий сезон.

По словам Фабрицио Романо, итальянцы заинтересовались центральным защитником "Торино" Алессандро Буонджорно. Клубы между собой согласовывают детали трансфера, а с игроком уже все согласовано.

Алессандро за всю свою карьеру сыграл 224 матча, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.