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Наполи договорился о трансфере игрока сборной Италии
Сейчас клубы договариваются о трансфере футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" намерен усилить состав своей команды на следующий сезон.
По словам Фабрицио Романо, итальянцы заинтересовались центральным защитником "Торино" Алессандро Буонджорно. Клубы между собой согласовывают детали трансфера, а с игроком уже все согласовано.
Алессандро за всю свою карьеру сыграл 224 матча, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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