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Серьезная травма. Интер потерял своего хавбека до конца 2024 года
У игрока перелом голени
sempreinter
Хавбек миланского "Интера" Тейджон Бьюкенен не будет играть до конца 2024 года.
Футболист получил травму голени во время тренировки со сборной Канады на Кубке Америки. По предварительной информации, игрок выбыл минимум на 5-6 месяцев.
Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта уже начал искать замену Тейджону.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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