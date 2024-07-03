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Буффон решил продолжить сотрудничество со сборной Италии
Джанлуиджи продолжит работать в национальной команде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на слухи о возможном уходе, Джанлуиджи Буффон решил остаться Федерации футбола Италии после вылета команды с Евро-2024.
Эту информацию подтвердил сам Буффон, а также президент FIGC Габриэле Гравина.
"Футболка "Адзурри" - это моя вторая кожа, и я счастлив, что могу продолжить свой путь который я начал чуть меньше года назад", - сказал Буффон в своем заявлении.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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