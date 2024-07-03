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Буффон решил продолжить сотрудничество со сборной Италии

Италия
Обновлено

Джанлуиджи продолжит работать в национальной команде

Буффон решил продолжить сотрудничество со сборной Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на слухи о возможном уходе, Джанлуиджи Буффон решил остаться Федерации футбола Италии после вылета команды с Евро-2024.

Эту информацию подтвердил сам Буффон, а также президент FIGC Габриэле Гравина.

"Футболка "Адзурри" - это моя вторая кожа, и я счастлив, что могу продолжить свой путь который я начал чуть меньше года назад", - сказал Буффон в своем заявлении.

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Италия Джанлуиджи Буффон Габриэле Гравина FIGC
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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