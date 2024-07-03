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Рома изъяла из продажи костюм Adidas из-за схожести с формой их ожесточенных соперников
Болельщиков возмущены ситуацией
football-italia
"Рома" заставила Adidas изъять из продажи дизайн спортивного костюма и отстранила бренд-офицера после возмущения болельщиков.
Фанатам не понравилось то, что дизайн костюма был похож на форму их ожесточенных соперников - "Лацио".
Хотя на верхней части спортивного костюма был логотип "Ромы", другие элементы, такие как белая полоса и светло-голубой цвет, напоминали о форме "Лацио".
Руководство клуба приказало Adidas изъять дизайн из продажи, а также начало дисциплинарное производство против директора по коммерческим вопросам и бренду Майкла Ванделла, который руководил проектом.
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