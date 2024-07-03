  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рома изъяла из продажи костюм Adidas из-за схожести с формой их ожесточенных соперников
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома изъяла из продажи костюм Adidas из-за схожести с формой их ожесточенных соперников

Италия
Обновлено

Болельщиков возмущены ситуацией

Рома изъяла из продажи костюм Adidas из-за схожести с формой их ожесточенных соперников

football-italia

Новина українською

"Рома" заставила Adidas изъять из продажи дизайн спортивного костюма и отстранила бренд-офицера после возмущения болельщиков.

Фанатам не понравилось то, что дизайн костюма был похож на форму их ожесточенных соперников - "Лацио".

Хотя на верхней части спортивного костюма был логотип "Ромы", другие элементы, такие как белая полоса и светло-голубой цвет, напоминали о форме "Лацио".

Руководство клуба приказало Adidas изъять дизайн из продажи, а также начало дисциплинарное производство против директора по коммерческим вопросам и бренду Майкла Ванделла, который руководил проектом.

По теме
yellow-arrow
Индзаги подписал контракт с клубом Серии B
yellow-arrow
Официально: Зелинский присоединился к Интеру
yellow-arrow
Буффон решил продолжить сотрудничество со сборной Италии
Лацио (Рим) Рома Adidas
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости