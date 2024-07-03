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Официально: Зелинский присоединился к Интеру

Италия
Обновлено

Детали контракта пока неизвестны

Официально: Зелинский присоединился к Интеру

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Интер" подписал центрального полузащитника Петра Зелинского.

В состав чемпиона Италии он перешел на правах свободного агента из "Наполи".

Футболист выступает в "Наполи" с 2016 года, когда перешел из "Удинезе". За команду игрок провел более 350 матчей. А в сезоне 2022/2023 он вместе с одноклубниками выиграл Серию А.

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