Официально: Зелинский присоединился к Интеру

"Интер" подписал центрального полузащитника Петра Зелинского.

В состав чемпиона Италии он перешел на правах свободного агента из "Наполи".

Футболист выступает в "Наполи" с 2016 года, когда перешел из "Удинезе". За команду игрок провел более 350 матчей. А в сезоне 2022/2023 он вместе с одноклубниками выиграл Серию А.