Италия
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Официально: Зелинский присоединился к Интеру
Детали контракта пока неизвестны
"Интер" подписал центрального полузащитника Петра Зелинского.
В состав чемпиона Италии он перешел на правах свободного агента из "Наполи".
Футболист выступает в "Наполи" с 2016 года, когда перешел из "Удинезе". За команду игрок провел более 350 матчей. А в сезоне 2022/2023 он вместе с одноклубниками выиграл Серию А.
OFICJALNIE!— fcinter.pl (@FCInter_pl) July 3, 2024
Piotr Zieliński dołącza do Interu!#Zielinski #Inter #włoskarobota pic.twitter.com/Y8MkbRhjCj
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