Индзаги подписал контракт с клубом Серии B

Бывший тренер "Милана" Филиппо Индзаги возобновил свою тренерскую карьеру.

50-летний итальянский специалист возглавил "Пизу", команду, выступающую в Серии B (второй дивизион Италии). Контракт Индзаги рассчитан на два сезона до лета 2026 года.

Последним местом работы Филиппо была "Салернитана", где он работал с октября 2023 года до февраля 2024 года, а затем был уволен из-за неудовлетворительных результатов.