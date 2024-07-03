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Индзаги подписал контракт с клубом Серии B

Италия

Специалист вернулся к тренерской деятельности

Индзаги подписал контракт с клубом Серии B

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер "Милана" Филиппо Индзаги возобновил свою тренерскую карьеру.

50-летний итальянский специалист возглавил "Пизу", команду, выступающую в Серии B (второй дивизион Италии). Контракт Индзаги рассчитан на два сезона до лета 2026 года.

Последним местом работы Филиппо была "Салернитана", где он работал с октября 2023 года до февраля 2024 года, а затем был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

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Филиппо Индзаги Салернитана (Салерно) Пиза Серия B
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Источник:
Pisa
Опубликовал: Екатерина Власова
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