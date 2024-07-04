Милан заинтересовался форвардом сборной Испании

Нападающий "Атлетико Мадрид" Альваро Мората может вернуться в Серию А.

"Милан" проявляет интерес к Альваро, поскольку они ищут нового основного нападающего после ухода Оливье Жиру. Оговорка об увольнении футболиста составляет всего 13 миллионов евро.

Однако известно, что на данный момент Мората предпочитает остаться в мадридском "Атлетико", но если он уйдет, то лишь ради возвращения в "Ювентус", где выступал на правах аренды с 2020 года по 30 июня 2022 год.