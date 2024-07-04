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Милан заинтересовался форвардом сборной Испании

Италия

У Альваро контракт с Атлетико рассчитан до 2026 года

Милан заинтересовался форвардом сборной Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Атлетико Мадрид" Альваро Мората может вернуться в Серию А.

"Милан" проявляет интерес к Альваро, поскольку они ищут нового основного нападающего после ухода Оливье Жиру. Оговорка об увольнении футболиста составляет всего 13 миллионов евро.

Однако известно, что на данный момент Мората предпочитает остаться в мадридском "Атлетико", но если он уйдет, то лишь ради возвращения в "Ювентус", где выступал на правах аренды с 2020 года по 30 июня 2022 год.

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Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Альваро Мората Милан
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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