Ювентус хочет продать Кьезу - звёздный вингер не входит в планы Мотты

Стало известно решение "Ювентуса" относительно будущего Федерико Кьезы.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в клубе планирует продать итальянского вингера в действующее трансферное окно.

Отмечается, что новый главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта не видит в Кьезе ключевого игрока своего проекта. На место Федерико "старая сеньора" хочет приобрести нового флангового нападающего.

Срок трудового соглашения Кьезы с "Юве" рассчитан до 30 июня 2025 года.

