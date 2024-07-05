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Ювентус хочет продать Кьезу - звёздный вингер не входит в планы Мотты

Италия

26-летнему футболисту придётся искать новую команду

Ювентус хочет продать Кьезу - звёздный вингер не входит в планы Мотты

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно решение "Ювентуса" относительно будущего Федерико Кьезы.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в клубе планирует продать итальянского вингера в действующее трансферное окно.

Отмечается, что новый главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта не видит в Кьезе ключевого игрока своего проекта. На место Федерико "старая сеньора" хочет приобрести нового флангового нападающего.

Срок трудового соглашения Кьезы с "Юве" рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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