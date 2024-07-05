Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус хочет продать Кьезу - звёздный вингер не входит в планы Мотты
26-летнему футболисту придётся искать новую команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Стало известно решение "Ювентуса" относительно будущего Федерико Кьезы.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в клубе планирует продать итальянского вингера в действующее трансферное окно.
Отмечается, что новый главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта не видит в Кьезе ключевого игрока своего проекта. На место Федерико "старая сеньора" хочет приобрести нового флангового нападающего.
Срок трудового соглашения Кьезы с "Юве" рассчитан до 30 июня 2025 года.
????⚪️⚫️ Juventus decision on Federico Chiesa is clear: plan to sell Italian winger this summer with contract due to expire June 2025.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2024
Thiago Motta doesn’t see Chiesa as key part of his project, looking for solutions.
Juventus want to bring in a new winger after Koopmeiners. pic.twitter.com/dDMdXqQY45
Популярное сейчас
- Жирона хочет подписать сразу двух игроков Шахтера
- Испания – Германия. АУДИО онлайн трансляция матча ¼ финала чемпионата Европы
- Переходим от 1/8-й ЕВРО к четвертьфиналам. Расписание футбола на 1 – 7 июля
- Яремчук отказался переходить в Трабзонспор. Форвардом интересуются Болонья и Брест
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО