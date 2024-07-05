Ювентус интересуется защитником Арсенала

"Канониры" намерены летом перестроить защитную линию. Все больше источников сообщают, что Риккардо Калафиори может переехать в "Арсенал". Итальянец провел успешный сезон в "Болонье", с которой вышел в Лигу чемпионов. Затем он подтвердил свой талант на чемпионате Европы. По некоторым данным, "Арсенал" готов раскошелиться на итальянского игрока.

Ранее Калафиори был нацелен на "Ювентус". Впрочем, если 22-летний футболист действительно окажется в команде Микеля Артеты, то "старая синьора" намерена побороться за Якуба Кивера. В таком случае руководство "канониров" готово отпустить своего игрока за 15 млн евро. Кроме того, решающим фактором в этом трансфере может стать фигура Тьяго Мотты. Новый наставник "Ювентуса" знает польского защитника со времен их совместной работы в "Специи".

Добавим, что в прошлом сезоне Якуб Кивер провел 30 матчей, где отметился забитым мячом и 3 ассистами.