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Стала известна сумма, за которую Ювентус готов продать Кьезу

Италия

Туринцы уже все решили

Стала известна сумма, за которую Ювентус готов продать Кьезу

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Ранее сообщалось, что "Ювентус" планирует продать итальянского вингера Федерико Кьезу. Но теперь туринцы уже определились с ценой на игрока.

По словам Фабрицио Романо, "Ювентус" хочет получить за своего футболиста 25 миллионов евро. А "Рома" считается фаворитом на подписание Федерико и в ближайшее время начнет переговоры.

Кьеза за свою карьеру в "Ювентусе" сыграл 131 матч, в которых забил 32 гола и отдал 23 ассиста.

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Ювентус (Турин) Рома Федерико Кьеза
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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