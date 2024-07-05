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Стала известна сумма, за которую Ювентус готов продать Кьезу
Туринцы уже все решили
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Ранее сообщалось, что "Ювентус" планирует продать итальянского вингера Федерико Кьезу. Но теперь туринцы уже определились с ценой на игрока.
По словам Фабрицио Романо, "Ювентус" хочет получить за своего футболиста 25 миллионов евро. А "Рома" считается фаворитом на подписание Федерико и в ближайшее время начнет переговоры.
Кьеза за свою карьеру в "Ювентусе" сыграл 131 матч, в которых забил 32 гола и отдал 23 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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