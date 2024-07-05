Стала известна сумма, за которую Ювентус готов продать Кьезу

Ранее сообщалось, что "Ювентус" планирует продать итальянского вингера Федерико Кьезу. Но теперь туринцы уже определились с ценой на игрока.

По словам Фабрицио Романо, "Ювентус" хочет получить за своего футболиста 25 миллионов евро. А "Рома" считается фаворитом на подписание Федерико и в ближайшее время начнет переговоры.

Кьеза за свою карьеру в "Ювентусе" сыграл 131 матч, в которых забил 32 гола и отдал 23 ассиста.