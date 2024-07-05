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Официально: Ювентус подписал голкипера из Монцы

Италия
Обновлено

Клуб пока не сообщает деталей сделки

Официально: Ювентус подписал голкипера из Монцы

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"Ювентус" начал сотрудничать с голкипером Микелем Ди Грегорио из "Монцы".

Сейчас туринский клуб не сообщает деталей соглашения, но, по словам Фабрицио Романо, контракт рассчитан до июня 2029 года. "Ювентус" арендовал игрока за 4,5 миллиона евро, с обязательным выкупом - 13 млн плюс бонусы.

Ди Грегорио присоединился к "Монце" в 2022 году из "Интера" за 4 млн евро.

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Ювентус (Турин) Монца Мишель Ди Грегорио
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Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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