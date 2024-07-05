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Официально: Ювентус подписал голкипера из Монцы
Клуб пока не сообщает деталей сделки
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"Ювентус" начал сотрудничать с голкипером Микелем Ди Грегорио из "Монцы".
Сейчас туринский клуб не сообщает деталей соглашения, но, по словам Фабрицио Романо, контракт рассчитан до июня 2029 года. "Ювентус" арендовал игрока за 4,5 миллиона евро, с обязательным выкупом - 13 млн плюс бонусы.
Welcome to the ⚪️⚫️ family, Digre! ????— JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) July 5, 2024
Ди Грегорио присоединился к "Монце" в 2022 году из "Интера" за 4 млн евро.
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Источник:juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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