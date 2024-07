Официально: Ювентус подписал голкипера из Монцы

"Ювентус" начал сотрудничать с голкипером Микелем Ди Грегорио из "Монцы".

Сейчас туринский клуб не сообщает деталей соглашения, но, по словам Фабрицио Романо, контракт рассчитан до июня 2029 года. "Ювентус" арендовал игрока за 4,5 миллиона евро, с обязательным выкупом - 13 млн плюс бонусы.

Welcome to the ⚪️⚫️ family, Digre! ????