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Рома хочет подписать Кьезу и предложила ему 5,5 млн. евро в год. Ювентус не рассчитывает на вингера

Италия

Тьяго Мотта не видит его в команде

Рома хочет подписать Кьезу и предложила ему 5,5 млн. евро в год. Ювентус не рассчитывает на вингера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" делает шаги к подписанию 26-летнего вингера "Ювентуса" Федерико Кьезы. Об этом сообщает Николо Скира.

Ему была предложена зарплата в 5,5 млн евро в год. По мнению руководства римлян, такая сумма убедит футболиста согласиться.

Кьеза не входит в планы новоиспеченного тренера "Ювентуса" Тьяго Мотты.

На прошлой неделе на Федерико выходили с предложением представители клуба из Саудовской Аравии, но итальянец ее отклонил. Также Кьеза заинтересовал один неназванный английский клуб.

Текущий контракт вингера с "Ювентусом" действует до лета 2025 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Тьяго Мотта Рома Федерико Кьеза
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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