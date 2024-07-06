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Рома хочет подписать Кьезу и предложила ему 5,5 млн. евро в год. Ювентус не рассчитывает на вингера
Тьяго Мотта не видит его в команде
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" делает шаги к подписанию 26-летнего вингера "Ювентуса" Федерико Кьезы. Об этом сообщает Николо Скира.
Ему была предложена зарплата в 5,5 млн евро в год. По мнению руководства римлян, такая сумма убедит футболиста согласиться.
Кьеза не входит в планы новоиспеченного тренера "Ювентуса" Тьяго Мотты.
На прошлой неделе на Федерико выходили с предложением представители клуба из Саудовской Аравии, но итальянец ее отклонил. Также Кьеза заинтересовал один неназванный английский клуб.
Текущий контракт вингера с "Ювентусом" действует до лета 2025 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.
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