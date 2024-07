Ювентус направил запрос относительно защитника Арсенала Якуба Кивера

"Ювентус" сделал запрос по аренде с правом выкупа Якуба Кивера из "Арсенала". Об этом сообщает журналист Николо Скира в Х.

По информации журналиста, Якуб Кивер попал в сферу интересов туринского клуба. "Ювентус" сделал запрос по аренде 24-летнего поляка с опцией выкупа.

#Juventus have asked info for #Arsenal’s centre-back Jakub #Kiwior for a loan with the option to buy. #transfers #AFC https://t.co/dR0WMBIKC9