Ювентус направил запрос относительно защитника Арсенала Якуба Кивера

"Ювентус" сделал запрос по аренде с правом выкупа Якуба Кивера из "Арсенала". Об этом сообщает журналист Николо Скира в Х.

По информации журналиста, Якуб Кивер попал в сферу интересов туринского клуба. "Ювентус" сделал запрос по аренде 24-летнего поляка с опцией выкупа.

Напомним, за прошлый сезон Якуб принял участие в 30 играх во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.