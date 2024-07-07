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Ювентус направил запрос относительно защитника Арсенала Якуба Кивера

Италия

Хотят оформить аренду с правом выкупа

Ювентус направил запрос относительно защитника Арсенала Якуба Кивера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" сделал запрос по аренде с правом выкупа Якуба Кивера из "Арсенала". Об этом сообщает журналист Николо Скира в Х.

По информации журналиста, Якуб Кивер попал в сферу интересов туринского клуба. "Ювентус" сделал запрос по аренде 24-летнего поляка с опцией выкупа.

Напомним, за прошлый сезон Якуб принял участие в 30 играх во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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Ювентус (Турин) Якуб Кивер Арсенал
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Источник:
Nicolо Schira
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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