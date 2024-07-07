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Ювентус направил запрос относительно защитника Арсенала Якуба Кивера
Хотят оформить аренду с правом выкупа
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" сделал запрос по аренде с правом выкупа Якуба Кивера из "Арсенала". Об этом сообщает журналист Николо Скира в Х.
По информации журналиста, Якуб Кивер попал в сферу интересов туринского клуба. "Ювентус" сделал запрос по аренде 24-летнего поляка с опцией выкупа.
#Juventus have asked info for #Arsenal’s centre-back Jakub #Kiwior for a loan with the option to buy. #transfers #AFC https://t.co/dR0WMBIKC9— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 6, 2024
Напомним, за прошлый сезон Якуб принял участие в 30 играх во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
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