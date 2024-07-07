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Милан надеется оформить трансфер защитника Тотттенхэма на следующей неделе
Клуб делает шаги для этого
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" готовит новое предложение "Тоттенхэму" по приобретению защитника Эмерсона Рояла. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
"Россонери" планируют заключить соглашение на следующей неделе. Нынешнее предложение итальянского клуба превысит отметку в 15 миллионов евро. Клубы еще проведут переговоры.
Эмерсон лично заинтересован в переходе в “Милан”. Он уже договорился с клубом о пятилетнем контракте.
Бразилец выступает за "Тоттенхэм" с августа 2021 года. Тогда "шпоры" заплатили "Барселоне" за футболиста 25 миллионов евро. С тех пор Эмерсон провел 101 матч за лондонцев. В частности, в прошлом сезоне на его счету 24 встречи.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 18 миллионов евро.
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