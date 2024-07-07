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Милан надеется оформить трансфер защитника Тотттенхэма на следующей неделе

Италия

Клуб делает шаги для этого

Милан надеется оформить трансфер защитника Тотттенхэма на следующей неделе

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Милан" готовит новое предложение "Тоттенхэму" по приобретению защитника Эмерсона Рояла. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Россонери" планируют заключить соглашение на следующей неделе. Нынешнее предложение итальянского клуба превысит отметку в 15 миллионов евро. Клубы еще проведут переговоры.

Эмерсон лично заинтересован в переходе в “Милан”. Он уже договорился с клубом о пятилетнем контракте.

Читайте такжеЭмерсон Роял: Я знаю, что Милан делал запрос в Тоттенхэм насчет меня. Я горжусь этим

Бразилец выступает за "Тоттенхэм" с августа 2021 года. Тогда "шпоры" заплатили "Барселоне" за футболиста 25 миллионов евро. С тех пор Эмерсон провел 101 матч за лондонцев. В частности, в прошлом сезоне на его счету 24 встречи.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 18 миллионов евро.

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Тоттенхэм (Лондон) Милан Эмерсон Роял
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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