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Фонсека пришел на первую пресс-конференцию Милана со значком флага Украины

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Фонсека пришел на первую пресс-конференцию Милана со значком флага Украины

Фото: acmilan.com

Новина українською

8 июля, экс-наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека провел свою первую пресс-конференцию в качестве главного тренера "Милана". 51-летний Фонсека подписал соглашение с "россонери" до 2027 года.

На пиджаке португальского специалиста можно заметить значок украинского флага. Фонсека с начала полномасштабной войны активно поддерживает Украины. Стоит добавить, что Паулу женат на украинке Екатерине, и у них есть двое детей.

С донецким клубом он работал с 2016 по 2019 год. Под его руководством "горняки" трижды триумфовали в Премьер-лиги и Кубке Украины, а также завоевали Суперкубок-2017.

Фонсека пришел на первую пресс-конференцию Милана со значком флага Украины - изображение 1
Фото: AC Milan
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Источник:
acmilan.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
08.07.2024 в 14:39
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
08.07.2024 в 14:39
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