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Фонсека пришел на первую пресс-конференцию Милана со значком флага Украины
Уважение!
Фото: acmilan.com
8 июля, экс-наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека провел свою первую пресс-конференцию в качестве главного тренера "Милана". 51-летний Фонсека подписал соглашение с "россонери" до 2027 года.
На пиджаке португальского специалиста можно заметить значок украинского флага. Фонсека с начала полномасштабной войны активно поддерживает Украины. Стоит добавить, что Паулу женат на украинке Екатерине, и у них есть двое детей.
С донецким клубом он работал с 2016 по 2019 год. Под его руководством "горняки" трижды триумфовали в Премьер-лиги и Кубке Украины, а также завоевали Суперкубок-2017.
Welcome to Casa Milan, Coach ????????⚫#SempreMilan pic.twitter.com/NV4jyA8r9R— AC Milan (@acmilan) July 8, 2024
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