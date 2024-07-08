Фонсека пришел на первую пресс-конференцию Милана со значком флага Украины

8 июля, экс-наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека провел свою первую пресс-конференцию в качестве главного тренера "Милана". 51-летний Фонсека подписал соглашение с "россонери" до 2027 года.

На пиджаке португальского специалиста можно заметить значок украинского флага. Фонсека с начала полномасштабной войны активно поддерживает Украины. Стоит добавить, что Паулу женат на украинке Екатерине, и у них есть двое детей.

С донецким клубом он работал с 2016 по 2019 год. Под его руководством "горняки" трижды триумфовали в Премьер-лиги и Кубке Украины, а также завоевали Суперкубок-2017.

Фото: AC Milan