Жоау Канселу хочет вернуться в итальянскую Серию А

Жоау Канселу, который вернулся в "Манчестер Сити" после аренды в "Барселоне", ищет новый дом. 30-летний португалец жаждет нового приключения в Серии А после того, как его не выкупила "Барселона", и понимает, что он не вписывается в планы Пепа Гвардиолы.

Агент Жорже Мендеш предложил услуги игрока "Ювентусу" и "Интеру". Канселу играл в футболке "нерадзурри" в сезоне 2017/18, а также в составе "старой синьоры" в следующем сезоне (с которой он выиграл чемпионат и Суперкубок Италии). Португалец гарантирует опыт и пластичность: он может сыграть в защите и в линии полузащиты, слева и справа, но проблема заключается в цене. С одной стороны, есть спрос "Манчестер Сити", который оценивает его в 25 млн евро (но можно его арендовать с правом выкупа), а с другой - слишком высокая зарплата, которую сам игрок готов снизить, чтобы играть в команде, играющей в Лиге чемпионов.

Добавим, что в прошлом сезоне Жоау Канселу провел 42 матча, где отметился 4 голами и 5 передачами.