Фонсека: Важно не забывать, что происходит в Украине. Игра Милана сильно изменится

В понедельник утром Паулу Фонсека дал первую пресс-конференцию после назначения главным тренером "Милана". В которой высказался о будущем команды и клуба, а также вспомнил об Украине. Пресс-конференцию он проводил с флажком Украины на пиджаке. Его слова передает Football Italia.

"Значок с флагом Украины? Для меня это личное. Мы обязаны не забывать, что происходит в Украине".

"Я в "Милане" с большим стремлением победить. Я много раз видел Барези и других игроков, творивших историю "Милана". Я горжусь и знаю, что это большая ответственность. Я понимаю ответственность, потому что это всемирная команда. Но я уверен, что смогу привести "Милан" к победам и продолжении этой великой истории. У нас есть амбиции побеждать в каждой игре, даже в Лиге Чемпионов. Нам также понадобится немного удачи, но мы в любом случае хотим победить".

"Я уверен, что болельщики будут всегда с нами, и мы будем очень сильными вместе. Я хочу сказать болельщикам "Милана", что хочу построить команду, которой они будут гордиться четко и прямо. Я очень благодарен болельщикам и клубу за то, как меня приняли здесь с первых дней. Я пришел с большой мотивацией и с большой уверенностью в успехе. Я был в музее клуба, и Златан показал мне место для нового трофея. Я не могу дождаться начала".

"История "Милана" - это история атакующего футбола, и мы хотим так играть, мы хотим контролировать игру, мы хотим не давать соперникам времени думать, мы хотим играть без страха и побеждать. Каждый тренер в "Милане" приходит побеждать, и нет причин бежать от этой правды. Но стиль игры также важен, и я надеюсь увидеть реализацию своих идей уже в первом матче лиги против "Торино". Мы не будем идеальными с первого матча, но я хочу увидеть изменения скоро".

"Мы четко знаем, какой нападающий нам нужен, у нас есть имя. Надеюсь, он скоро прибудет. Нам нужен нападающий, умеющий играть в плотности в 30-ти метрах от ворот соперника и выше, поскольку мы в большинстве своем хотим играть в этой части поля. В целом же у нас хороший состав. Нам нужны некоторые усиления, но не много".

"Мы должны улучшить баланс на поле, и это также положительно скажется на защите. Мы хотим быть более агрессивными, больше прессинговать и защищаться как можно дальше от наших ворот. У нас хорошие защитники, и проблема не в них самих, а в командной игре в защите. Я верю, что немало изменится, когда мы купим классического опорника. Я всегда начинаю строить с игры в обороне, и здесь, как и в атаке, состоятся большие изменения".

"Я не знаю причин большого количества травм в команде. Количество травм растет, поскольку играются много матчей, но я уверен, что у нас не будет много проблем в этом отношении".

"В лиге не хватает итальянских игроков. Наша юношеская команда получила право играть в Серии С, и это важно. Мы готовим настоящее и будущее клуба. У меня нет проблем выпускать на поле молодых людей, если у них есть характер и качество. Владелец клуба Герри Кардинале сказал мне кое-что очень важное, что мы побеждаем не только сегодня, но и завтра. Мы всегда строим будущее, и это очень важно".

"Моя семья еще не со мной, и я всегда работаю много часов, поэтому сейчас легче оставаться и спать на тренировочной базе. Мой штаб также останется и будет спать здесь".

Следует напомнить, что в предыдущем сезоне "Милан" не выиграл ни одного трофея, занял второе место в лиге, вылетел из Лиги Чемпионов в групповом турнире, а из Лиги Европы - в четвертьфинале, из-за чего тренер Стефано Пиоли был уволен. Фонсека заменил его, заключив контракт на три года.