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Президент Лацио высказался о будущем Иммобиле в клубе
Он на контракте в Лацио (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Лацио" Клаудио Лотито опроверг слухи о трансфере Чиро Иммобиле.
"Мы не получали никакого предложения от "Бешикташа" по Иммобиле. Он на контракте в "Лацио", и на данном этапе у нас нет никаких предложений, несмотря на эти сообщения".
Напомним, что у Чиро контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
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