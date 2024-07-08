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Президент Лацио высказался о будущем Иммобиле в клубе

Италия
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Он на контракте в Лацио (с)

Президент Лацио высказался о будущем Иммобиле в клубе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Лацио" Клаудио Лотито опроверг слухи о трансфере Чиро Иммобиле.

"Мы не получали никакого предложения от "Бешикташа" по Иммобиле. Он на контракте в "Лацио", и на данном этапе у нас нет никаких предложений, несмотря на эти сообщения".

Напомним, что у Чиро контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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