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Интер может бесплатно подписать четвертьфиналиста Евро-2024
"Нерадзурри" могут усилиться опытным защитником
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" находится в поисках усиления оборонительной линии. В шорт-лист миланского клуба также вошла кандидатура швейцарского защитника Рикардо Родригеса. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио. По информации источника, главный тренер "Интера" Симоне Индзаги намерен задействовать 31-летнего футболиста в схеме с тремя защитниками. В прошлом сезоне Родригес отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей в 35 матчах Серии А, выступая за "Торино". В составе сборной Швейцарии Рикардо достиг четвертьфинальной стадии на чемпионате Европы-2024.
После истечения контракта с "Торино" этим летом Родригес является свободным агентом.
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Источник:Di Marzio
Опубликовал: Александр Бураков
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