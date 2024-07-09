Реанимация карьеры? Форвард Ювентуса Кин перешел в Фиорентину

Пресс-служба "Фиорентины" объявила о подписании нападающего "Ювентуса" Мойзе Кина.

Срок действия соглашения между сторонами не разглашается.

Ранее сообщалось, что сделка будет заключена за фиксированную сумму в 13 миллионов евро, а еще 5 млн будут выплачены в качестве бонусов.

В прошлом сезоне 24-летний Кин принял участие в 20 матчах, не отличившись ни одним результативным действием.