  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер подписал одноклубника Малиновского
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер подписал одноклубника Малиновского

Италия

Итальянский клуб потратил на футболиста 14 миллионов евро

Интер подписал одноклубника Малиновского

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник "Интер" объявил о подписании голкипера Хосепа Мартинеса.

Клуб пока не раскрывает деталей сделки, но Тransfermarkt сообщает, что футболист подписал контракт до 30 июня 2029 года.

Хосеп присоединился к итальянскому клубу из "Дженоа" за 14 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Реанимация карьеры? Форвард Ювентуса Кин перешел в Фиорентину
yellow-arrow
Интер может бесплатно подписать четвертьфиналиста Евро-2024
yellow-arrow
Президент Лацио высказался о будущем Иммобиле в клубе
Интер (Милан) Дженоа
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
inter
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости