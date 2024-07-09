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Интер подписал одноклубника Малиновского
Итальянский клуб потратил на футболиста 14 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник "Интер" объявил о подписании голкипера Хосепа Мартинеса.
Клуб пока не раскрывает деталей сделки, но Тransfermarkt сообщает, что футболист подписал контракт до 30 июня 2029 года.
Felice di essere qui ????#ForzaInter #WelcomeJosep pic.twitter.com/qXsHw2h1Pq— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 9, 2024
Хосеп присоединился к итальянскому клубу из "Дженоа" за 14 миллионов евро.
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Источник:inter
Опубликовал: Екатерина Власова
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