Интер подписал одноклубника Малиновского

Во вторник "Интер" объявил о подписании голкипера Хосепа Мартинеса.

Клуб пока не раскрывает деталей сделки, но Тransfermarkt сообщает, что футболист подписал контракт до 30 июня 2029 года.

Хосеп присоединился к итальянскому клубу из "Дженоа" за 14 миллионов евро.