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Интер сделает Индзаги самым высокооплачиваемым тренером в Серии А

Италия

Тренер будет получать 6,5 миллиона евро в год

Интер сделает Индзаги самым высокооплачиваемым тренером в Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Миланский "Интер" хочет продлить контракт с главным тренером команды Симоне Индзаги.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 48-летний итальянец в ближайшие дни подпишет новое соглашение с клубом. И согласно договору, тренер будет получать 6,5 миллиона евро в год плюс бонусы, что сделает его самым высокооплачиваемым в Серии А.

Напомним, что действующий контракт Индзаги рассчитан до июня 2025 года.

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Интер (Милан) Симоне Индзаги
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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