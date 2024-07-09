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Интер сделает Индзаги самым высокооплачиваемым тренером в Серии А
Тренер будет получать 6,5 миллиона евро в год
Getty Images / Global Images Ukraine
Миланский "Интер" хочет продлить контракт с главным тренером команды Симоне Индзаги.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 48-летний итальянец в ближайшие дни подпишет новое соглашение с клубом. И согласно договору, тренер будет получать 6,5 миллиона евро в год плюс бонусы, что сделает его самым высокооплачиваемым в Серии А.
Напомним, что действующий контракт Индзаги рассчитан до июня 2025 года.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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