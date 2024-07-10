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2 украинских нападающих в расширенном списке Болоньи

Италия

Россоблу ищут варианты усиления атаки

2 украинских нападающих в расширенном списке Болоньи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фельсинеи" рассматривают форвардов, среди которых могут оказаться будущие новички клуба. В перечень попали два украинца – Роман Яремчук и Владислав Ванат.

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Источник утверждает, что приоритетный вариант "красно-синих" – это Фотис Йоаннидис из "Панатинаикоса". В сезоне 2023/24 греческий футболист набрал 33 балла по системе гол+пас (23+10) в 44 матчах.

Также в списке Джон Дуран (Астон Вилла, 8 мячей в 37 встречах), Орри Оскарссон (Копенгаген, 21 результативное действие в 38 поединках), Эванн Гессан (Ницца, 7 точных ударов в 38 играх) и Адам Букса (Ланс, но проявил себя в аренде в Антальяспоре – 16 голов в 35 матчах).

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Источник:
Quotidiano Sportivo
Опубликовал: Александр Симченко
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