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"У нас есть договоренность с Арсеналом". Директор Лацио рассказал о трансфере защитника канониров
Лацио заинтересовался Нуну Таварешем
Getty Images/Global Images Ukraine
Директор "Лацио" Анджело Мариано Фабиани подтвердил, что клуб ведет переговоры о подписании левого защитника "Арсенала" Нуну Тавареша.
"Мы хотим его подписать, и у нас есть договоренность с "Арсеналом". Но сейчас нам нужно согласовать личные условия с агентами Нуну. Я уверен, что у нас есть очень хорошие шансы сотрудничать с ним".
Напомним, что Тавареш присоединился к "канонирам" в 2021 году из "Бенфики" за 8 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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