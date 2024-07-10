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"У нас есть договоренность с Арсеналом". Директор Лацио рассказал о трансфере защитника канониров

Италия

Лацио заинтересовался Нуну Таварешем

"У нас есть договоренность с Арсеналом". Директор Лацио рассказал о трансфере защитника канониров

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор "Лацио" Анджело Мариано Фабиани подтвердил, что клуб ведет переговоры о подписании левого защитника "Арсенала" Нуну Тавареша.

"Мы хотим его подписать, и у нас есть договоренность с "Арсеналом". Но сейчас нам нужно согласовать личные условия с агентами Нуну. Я уверен, что у нас есть очень хорошие шансы сотрудничать с ним".

Напомним, что Тавареш присоединился к "канонирам" в 2021 году из "Бенфики" за 8 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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