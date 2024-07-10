Зелинский не единственный. Интер нацелился на еще одного игрока сборной Польши

"Интер" рассматривает возможность подписать левого защитника "Арсенала" Якуба Кивера.

Как сообщает Calciomercato, "нерадзурри" обратились в "канониров" с просьбой арендовать их игрока с правом выкупа. "Арсенал" пока не дал окончательного ответа итальянцам.

Кивера в прошлом сезоне сыграл 30 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.