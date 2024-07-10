  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус объявил о трансфере сына легендарного французского футболиста
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус объявил о трансфере сына легендарного французского футболиста

Италия
Обновлено

Добро пожаловать в Ювентус (с)

Ювентус объявил о трансфере сына легендарного французского футболиста

Фото: Ligue 1

Новина українською

"Ювентус" подписал контракт с 20-летним полузащитником Хефреном Тюрамом.

Футболист подписал с туринским клубом контракт, который будет рассчитан до июня 2029 года.

"Добро пожаловать в "Ювентус", Хефрен", - говорится в заявлении клуба.

Тюрам перешел в Серию А из "Ниццы" за 20 миллионов евро плюс доплаты до 25 млн.

По теме
yellow-arrow
Зелинский не единственный. Интер нацелился на еще одного игрока сборной Польши
yellow-arrow
"У нас есть договоренность с Арсеналом". Директор Лацио рассказал о трансфере защитника канониров
yellow-arrow
Наполи подписал чемпиона Европы-2020
Ювентус (Турин) Ницца Хефрен Тюрам
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости