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Ювентус объявил о трансфере сына легендарного французского футболиста
Добро пожаловать в Ювентус (с)
Фото: Ligue 1
"Ювентус" подписал контракт с 20-летним полузащитником Хефреном Тюрамом.
Футболист подписал с туринским клубом контракт, который будет рассчитан до июня 2029 года.
"Добро пожаловать в "Ювентус", Хефрен", - говорится в заявлении клуба.
The story continues... ????— JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) July 10, 2024
Welcome to Juventus, Khephren Thuram! ⚪️⚫️
Тюрам перешел в Серию А из "Ниццы" за 20 миллионов евро плюс доплаты до 25 млн.
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