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Второй трансфер Конте за сутки. Наполи объявил о подписании защитника из Реала
Рафа Марин - игрок Наполи
Фото: realmadrid.one
"Наполи" официально объявил о подписании контракта с защитником Рафой Марином из мадридского "Реала".
22-летний испанец подписал контракт до 2029 года, а трансфер футболиста оценивается в 12 миллионов евро.
Соглашение включает сложную опцию выкупа, которая дает "Реалу" право вернуть игрока. Испанцы могут использовать такую возможность в июне 2026 года за 25 миллионов евро, которая затем возрастет до 35 миллионов евро в 2027 году.
Rafa is proud to be one of us!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 10, 2024
???? #ForzaNapoliSempre | #ProudToBeNapoli | #WelcomeRafaMarín pic.twitter.com/htiFb7A9nD
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