Второй трансфер Конте за сутки. Наполи объявил о подписании защитника из Реала

"Наполи" официально объявил о подписании контракта с защитником Рафой Марином из мадридского "Реала".

22-летний испанец подписал контракт до 2029 года, а трансфер футболиста оценивается в 12 миллионов евро.

Соглашение включает сложную опцию выкупа, которая дает "Реалу" право вернуть игрока. Испанцы могут использовать такую возможность в июне 2026 года за 25 миллионов евро, которая затем возрастет до 35 миллионов евро в 2027 году.

