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Второй трансфер Конте за сутки. Наполи объявил о подписании защитника из Реала

Италия
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Рафа Марин - игрок Наполи

Второй трансфер Конте за сутки. Наполи объявил о подписании защитника из Реала

Фото: realmadrid.one

Новина українською

"Наполи" официально объявил о подписании контракта с защитником Рафой Марином из мадридского "Реала".

22-летний испанец подписал контракт до 2029 года, а трансфер футболиста оценивается в 12 миллионов евро.

Соглашение включает сложную опцию выкупа, которая дает "Реалу" право вернуть игрока. Испанцы могут использовать такую возможность в июне 2026 года за 25 миллионов евро, которая затем возрастет до 35 миллионов евро в 2027 году.

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Реал (Мадрид) Наполи
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Источник:
napoli
Опубликовал: Екатерина Власова
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