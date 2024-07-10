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Милан договорился о трансфере хавбека сборной Франции

Италия

Юссуф Фофана может уйти из Монако

Милан договорился о трансфере хавбека сборной Франции

Фото: twitter.com/AS_Monaco

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Полузащитник сборной Франции и лидер "Монако" Юссуф Фофана может продолжить карьеру в топ-клубе Серии А.

По словам Фабрицио Романо, футболист уже договорился с "Миланом" о контракте. Игрок очень хочет присоединиться к итальянскому клубу, он даже отклонил предложения от других команд.

Напомним, что Фофана присоединился к "Монако" в 2020 году из "Страсбура" за 15 миллионов евро.

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Франция Интер (Милан) Монако Юссуф Фофана
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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