Италия
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Милан договорился о трансфере хавбека сборной Франции
Юссуф Фофана может уйти из Монако
Фото: twitter.com/AS_Monaco
Полузащитник сборной Франции и лидер "Монако" Юссуф Фофана может продолжить карьеру в топ-клубе Серии А.
По словам Фабрицио Романо, футболист уже договорился с "Миланом" о контракте. Игрок очень хочет присоединиться к итальянскому клубу, он даже отклонил предложения от других команд.
Напомним, что Фофана присоединился к "Монако" в 2020 году из "Страсбура" за 15 миллионов евро.
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