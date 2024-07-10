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Рома подписала полузащитника из Лиги 1 за 23 миллиона евро
Итальянцы совершили свой первый летний трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома", которая этим летом продлила контракт с главным тренером Даниэле Де Росси, осуществила свой первый летний трансфер.
Центральный полузащитник Энцо Ле Фе перешел из французского "Ренна" в "Рому". За 24-летнего француза, который подписал пятилетний контракт, римский клуб заплатил 23 миллиона евро.
???? Benvenuto alla Roma, Enzo Le Fée! ????????#ASRoma pic.twitter.com/1THsanuZ6U— AS Roma (@OfficialASRoma) July 10, 2024
Энцо за всю свою карьеру сыграл 198 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 24 ассиста.
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Источник:Roma
Опубликовал: Екатерина Власова
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