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Рома подписала полузащитника из Лиги 1 за 23 миллиона евро

Италия

Итальянцы совершили свой первый летний трансфер

Рома подписала полузащитника из Лиги 1 за 23 миллиона евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома", которая этим летом продлила контракт с главным тренером Даниэле Де Росси, осуществила свой первый летний трансфер.

Центральный полузащитник Энцо Ле Фе перешел из французского "Ренна" в "Рому". За 24-летнего француза, который подписал пятилетний контракт, римский клуб заплатил 23 миллиона евро.

Энцо за всю свою карьеру сыграл 198 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 24 ассиста.

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Источник:
Roma
Опубликовал: Екатерина Власова
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