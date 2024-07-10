Наполи отложил медосмотр защитника из Торино

"Наполи" перенес медицинское обследование для защитника "Торино" и сборной Италии Алессандро Буонджорно.

По словам Фабрицио Романо, медосмотр перенесли на пятницу, поскольку документы будут готовы к четвергу. Однако сделке ничего не угрожает. Стороны договорились о трансферной сумме в 35 миллионов евро и пятилетнем контракте.

Алессандро в прошлом сезоне забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 29 матчах Серии А. Всего за "быков" он провел 109 игр.