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Наполи отложил медосмотр защитника из Торино
Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" перенес медицинское обследование для защитника "Торино" и сборной Италии Алессандро Буонджорно.
По словам Фабрицио Романо, медосмотр перенесли на пятницу, поскольку документы будут готовы к четвергу. Однако сделке ничего не угрожает. Стороны договорились о трансферной сумме в 35 миллионов евро и пятилетнем контракте.
Алессандро в прошлом сезоне забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 29 матчах Серии А. Всего за "быков" он провел 109 игр.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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