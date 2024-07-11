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Дженоа проявляет интерес к голкиперу Мальорки

Италия

Об этом сообщает Marca

Дженоа проявляет интерес к голкиперу Мальорки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Мальорка" получила предложение от итальянской "Дженоа" по Лео Роману. Уже несколько недель наблюдается предметный интерес к испанскому голкиперу со стороны генуэзского клуба.

Сообщается, что "Дженоа" сделала первое предложение в размере 4 млн евро плюс 2,5 млн евро в виде бонусов, что может увеличить сумму трансфера до 6,5 млн. Лео Роман провел великолепный сезон в аренде в "Реале Овьедо" и своей игрой он также заинтересовал такие клубы как "Вальядолид", "Хетафе" и "Райо Вальекано". Впрочем, самое большое предложение за футболиста поступило от итальянцев и руководство "Мальорки" еще не приняло окончательного решения по трансферу своего игрока.

Добавим, что в прошлом сезоне Лео Роман провел 46 матчей во втором дивизионе, где 17 из них он отыграл на ноль. "Дженоа" по итогам последней кампании финишировала на 11-й строчке в Серии А.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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