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Дженоа проявляет интерес к голкиперу Мальорки
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Мальорка" получила предложение от итальянской "Дженоа" по Лео Роману. Уже несколько недель наблюдается предметный интерес к испанскому голкиперу со стороны генуэзского клуба.
Сообщается, что "Дженоа" сделала первое предложение в размере 4 млн евро плюс 2,5 млн евро в виде бонусов, что может увеличить сумму трансфера до 6,5 млн. Лео Роман провел великолепный сезон в аренде в "Реале Овьедо" и своей игрой он также заинтересовал такие клубы как "Вальядолид", "Хетафе" и "Райо Вальекано". Впрочем, самое большое предложение за футболиста поступило от итальянцев и руководство "Мальорки" еще не приняло окончательного решения по трансферу своего игрока.
Добавим, что в прошлом сезоне Лео Роман провел 46 матчей во втором дивизионе, где 17 из них он отыграл на ноль. "Дженоа" по итогам последней кампании финишировала на 11-й строчке в Серии А.
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