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Аталанта нацелились на хавбека Селтика
Итальянцы уже сделали официальное предложение
transfermarkt.
"Аталанта" сделала официальное предложение "Селтику" о подписании 23-летнего полузащитника Мэтта О'Райли.
По информации Фабрицио Романо, также игроком интересуются клубы Премьер-Лиги и между сторонами уже ведутся переговоры, но "Аталанта" настаивает на своем.
Мэтт в прошлом сезоне сыграл 49 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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