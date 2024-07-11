Аталанта нацелились на хавбека Селтика

"Аталанта" сделала официальное предложение "Селтику" о подписании 23-летнего полузащитника Мэтта О'Райли.

По информации Фабрицио Романо, также игроком интересуются клубы Премьер-Лиги и между сторонами уже ведутся переговоры, но "Аталанта" настаивает на своем.

Мэтт в прошлом сезоне сыграл 49 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.