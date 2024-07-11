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Агент Кварацхелии - о будущем игрока: Это зависит от президента Наполи
Кварацхелия продолжит сотрудничать с итальянским клубом
Getty Images/Global Images Ukraine
Агент Хвича Кварацхелии, Джуджели, заявил, что будущее игрока в "Наполи" зависит от президента клуба.
"Его будущее зависит от президента "Наполи". Если он захочет продать Хвичу, он это сделает. Если он захочет предложить новую сделку, Кварацхелия продлит свой контракт".
По информации Фабрицио Романо, планы "Наполи" относительно Хвичи четко определены: ему предложено новое соглашение, а сам игрок не продается.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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