FIFA и UEFA угрожают Италии исключением из турниров из-за вмешательства правительства в дела спорта

FIFA и UEFA против того, чтобы итальянское правительство вмешивалось в дела спорта.

В совместном письме к Федерации футбола Италии (FIGC) международные организации предупредили о возможных серьезных последствиях, включая крупные штрафы, исключение итальянских команд из турниров под эгидой FIFA и UEFA, а даже лишение Италии права на проведение Евро-2032.

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Причиной беспокойства стала так называемая "поправка Муле", предложенная политиком Джорджо Муле от партии "Сила Италии". Эта поправка позволила бы клубам и даже игрокам оспаривать решения спортивных организаций непосредственно в административном суде TAR, предоставляя правительству чрезмерное влияние на спорт.