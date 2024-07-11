"Чувствую гордость за то, что могу носить эту футболку". Капитан Наполи обратился к фанатам и рассказал, покинет ли команду

Защитник Джованни Ди Лоренцо написал письмо болельщикам "Наполи", подтверждая, что он решил не покидать команду.

"Уважаемые болельщики. Все те, кому дорог "Наполи", пережили очень тяжелые 12 месяцев. Они были самыми тяжелыми в моей карьере. Переход от радости к грусти. Я чувствовал ваше разочарование, а мы с моими товарищами по команде не смогли изменить ход нашего года.

Признаюсь, я хотел уйти. После падения, которое мы пережили на поле, это все было понятно: ваш гнев, разочарование клуба, мое смущение".