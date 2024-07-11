  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Чувствую гордость за то, что могу носить эту футболку". Капитан Наполи обратился к фанатам и рассказал, покинет ли команду
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Чувствую гордость за то, что могу носить эту футболку". Капитан Наполи обратился к фанатам и рассказал, покинет ли команду

Италия
Обновлено

Игрок поделился своими мыслями

"Чувствую гордость за то, что могу носить эту футболку". Капитан Наполи обратился к фанатам и рассказал, покинет ли команду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник Джованни Ди Лоренцо написал письмо болельщикам "Наполи", подтверждая, что он решил не покидать команду.

"Уважаемые болельщики. Все те, кому дорог "Наполи", пережили очень тяжелые 12 месяцев. Они были самыми тяжелыми в моей карьере. Переход от радости к грусти. Я чувствовал ваше разочарование, а мы с моими товарищами по команде не смогли изменить ход нашего года.

Признаюсь, я хотел уйти. После падения, которое мы пережили на поле, это все было понятно: ваш гнев, разочарование клуба, мое смущение".

Читайте такжеНаполи подписал чемпиона Европы-2020

"Я разочарован всем, что произошло, но позвольте мне повторить, что это уже конец. Теперь я чувствую гордость за то, что я могу носить эту футболку, которую я люблю, повязку на руку, желание показать Италии настоящую силу "Наполи" и снова пережить те захватывающие эмоции 2023 года.

Наш город заслуживает снова почувствовать эту радость", - добавил игрок.

По теме
yellow-arrow
Агент Кварацхелии - о будущем игрока: Это зависит от президента Наполи
yellow-arrow
Аталанта нацелились на хавбека Селтика
yellow-arrow
Дженоа проявляет интерес к голкиперу Мальорки
Наполи Джованни Ди Лоренцо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
napoli
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости