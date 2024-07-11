Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Чувствую гордость за то, что могу носить эту футболку". Капитан Наполи обратился к фанатам и рассказал, покинет ли команду
Игрок поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник Джованни Ди Лоренцо написал письмо болельщикам "Наполи", подтверждая, что он решил не покидать команду.
"Уважаемые болельщики. Все те, кому дорог "Наполи", пережили очень тяжелые 12 месяцев. Они были самыми тяжелыми в моей карьере. Переход от радости к грусти. Я чувствовал ваше разочарование, а мы с моими товарищами по команде не смогли изменить ход нашего года.
Признаюсь, я хотел уйти. После падения, которое мы пережили на поле, это все было понятно: ваш гнев, разочарование клуба, мое смущение".
"Я разочарован всем, что произошло, но позвольте мне повторить, что это уже конец. Теперь я чувствую гордость за то, что я могу носить эту футболку, которую я люблю, повязку на руку, желание показать Италии настоящую силу "Наполи" и снова пережить те захватывающие эмоции 2023 года.
Наш город заслуживает снова почувствовать эту радость", - добавил игрок.
Популярное сейчас
- У сборной Украины впервые за четырнадцать лет сменится пресс-атташе
- Не обошлось и без переносов. Утвеждены даты и время матчей 1-го тура УПЛ
- Ярославский объявлен в розыск в РФ
- Ювентус объявил о трансфере сына легендарного французского футболиста
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО