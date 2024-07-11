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Бонуччи: Я мечтал о ином завершении карьеры в сборной Италии

Италия
Обновлено

Футболист хотел сыграть на Евро-2024

Бонуччи: Я мечтал о ином завершении карьеры в сборной Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Леонардо Бонуччи, который недавно объявил о завершении карьеры, признался, что мечтал сыграть на Евро-2024, прежде чем повесить бутсы на гвоздь.

"Я мечтал о ином завершении в сборной Италии и "Ювентусе", но надо приспосабливаться. Вы должны быть готовыми к изменениям. Я хотел завершить карьеру в 37 лет, но я хотел сыграть на Евро", - сказал Леонардо.

Напомним, что главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти не вызвал Бонуччи в лагерь команды на чемпионат Европы-2024.

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Италия Леонардо Бонуччи
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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