Бонуччи: Я мечтал о ином завершении карьеры в сборной Италии

Леонардо Бонуччи, который недавно объявил о завершении карьеры, признался, что мечтал сыграть на Евро-2024, прежде чем повесить бутсы на гвоздь.

"Я мечтал о ином завершении в сборной Италии и "Ювентусе", но надо приспосабливаться. Вы должны быть готовыми к изменениям. Я хотел завершить карьеру в 37 лет, но я хотел сыграть на Евро", - сказал Леонардо.

Напомним, что главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти не вызвал Бонуччи в лагерь команды на чемпионат Европы-2024.