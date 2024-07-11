Ювентус подписал талантливого черногорского полузащитника

"Ювентус U-23" официально объявил о подписании 18-летнего черногорского полузащитника Василие Аджича из "Будучност Подгорицы".

Туринский клуб заплатил за футболиста 2 миллиона евро плюс до 3 млн в виде различных бонусов. Контракт Аджича с "Ювентусом" рассчитан до июня 2027 года.

Una nueva incorporación a la familia bianconera ✍️



¡Bienvenido a la Juventus, Vasilije Adzic! ⚪️⚫️???? pic.twitter.com/ZohzS0CtOH — JuventusFC (@juventusfces) July 11, 2024

Василие, который в мае отпраздновал свое 18-летие, уже имеет 4 матча за сборную Черногории до 21 года.