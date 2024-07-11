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Ювентус подписал талантливого черногорского полузащитника

Италия
Обновлено

Контракт футболиста рассчитан до июня 2027 года

Ювентус подписал талантливого черногорского полузащитника

Ювентус

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"Ювентус U-23" официально объявил о подписании 18-летнего черногорского полузащитника Василие Аджича из "Будучност Подгорицы".

Туринский клуб заплатил за футболиста 2 миллиона евро плюс до 3 млн в виде различных бонусов. Контракт Аджича с "Ювентусом" рассчитан до июня 2027 года.

Василие, который в мае отпраздновал свое 18-летие, уже имеет 4 матча за сборную Черногории до 21 года.

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Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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