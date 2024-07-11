Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус подписал талантливого черногорского полузащитника
Контракт футболиста рассчитан до июня 2027 года
Ювентус
"Ювентус U-23" официально объявил о подписании 18-летнего черногорского полузащитника Василие Аджича из "Будучност Подгорицы".
Туринский клуб заплатил за футболиста 2 миллиона евро плюс до 3 млн в виде различных бонусов. Контракт Аджича с "Ювентусом" рассчитан до июня 2027 года.
Una nueva incorporación a la familia bianconera ✍️— JuventusFC (@juventusfces) July 11, 2024
¡Bienvenido a la Juventus, Vasilije Adzic! ⚪️⚫️???? pic.twitter.com/ZohzS0CtOH
Василие, который в мае отпраздновал свое 18-летие, уже имеет 4 матча за сборную Черногории до 21 года.
Популярное сейчас
- После удара по Охматдиту российский лётчик передал ГУР Украины служебные документы и фото своих командиров
- Вслед за Сиротой. Динамо планирует расстаться с ещё одним защитником
- Кто из футболистов после Евро-2024 станет целью топ-клубов. Среди них есть и украинец
- Жоау Канселу хочет вернуться в итальянскую Серию А
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО