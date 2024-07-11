Лацио приближается к подписанию защитника Арсенала, он играет на позиции Зинченко

"Лацио" приближается к подписанию левого защитника "Арсенала" Нуну Тавареша.

По информации Фабрицио Романо, обе стороны уже договорились о сумме аренды, которая составляет 9 миллионов евро. Соглашение также будет включать обязательный выкуп футболиста.

Напомним, что Тавареш присоединился к "канонирам" в 2021 году из "Бенфики" за 8 миллионов евро.