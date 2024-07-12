Милан интересуется центральным защитником Зальцбурга

В прошлом сезоне "Милан" столкнулся с трудностями в обороне (было пропущено 69 голов) и это привело к необходимости усиления этой линии на следующую кампанию. Руководство клуба планирует строить защиту преимущественно на быстрых игроках и с большими навыками игры один на один.

Сообщается, что "россонери" осуществили первые официальные контакты с "Ред Буллом Зальцбург" относительно возможности трансфера Страхини Павловича. Австрийский клуб не против продать одного из лидеров команды и ожидает за сербского защитника 20 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Страхиня Павлович провел 37 матчей, где отметился 4 голами и 3 ассистами.