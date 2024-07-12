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Клуб Малиновского арендовал защитника Наполи
Усиление на один сезон
cfc Genoa (Twitter)
"Дженоа" официально объявила о подписании защитника "Наполи" Алессандро Дзаноли.
Арендное соглашение "красно-синих" с 23-летним итальянцем рассчитано до конца следующего сезона.
Вторую часть сезона 2023/24 Дзаноли провёл за "Салернитану". За это время Алессандро принял участие в 17 матчах Серии А, отдав два ассиста.
Также на счету Дзанолли две сыгранные игры за сборную Италии U23.
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Опубликовал: Александр Бураков
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