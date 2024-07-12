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Индзаги остается главным тренером Интера

Италия
Обновлено

Клуб подписал со специалистом новое соглашение

Индзаги остается главным тренером Интера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" продлил сотрудничество с главным тренером команды Симоне Индзаги.

Специалист подписал новое соглашение, которое рассчитано до 2026 года.

Напомним, Индзаги присоединился к "Интеру" в 2021 году. За это время итальянец вместе с командой выиграл такие трофеи:

  • Чемпион Италии 2023/24;
  • Обладатель Кубка Италии: 2021/22, 2022/23;
  • Обладатель Суперкубка Италии: 2021, 2022, 2023;
  • Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2022/23.
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Источник:
Іnter
Опубликовал: Екатерина Власова
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