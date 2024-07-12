Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Индзаги остается главным тренером Интера
Клуб подписал со специалистом новое соглашение
Getty Images / Global Images Ukraine
"Интер" продлил сотрудничество с главным тренером команды Симоне Индзаги.
Специалист подписал новое соглашение, которое рассчитано до 2026 года.
Simone Inzaghi ???? Inter 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣#ForzaInter #Inzaghi2026— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 12, 2024
Напомним, Индзаги присоединился к "Интеру" в 2021 году. За это время итальянец вместе с командой выиграл такие трофеи:
- Чемпион Италии 2023/24;
- Обладатель Кубка Италии: 2021/22, 2022/23;
- Обладатель Суперкубка Италии: 2021, 2022, 2023;
- Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2022/23.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Іnter
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стало известно, кто будет транслировать матчи Кривбасса еврокубках
- Отец Ямала: Мой сын - лучший во всем. Он благословлён Богом
- Финалы ЕВРО-2024 и Копа Америка. Расписание футбола на 8 – 15 июля
- Фонсека пришел на первую пресс-конференцию Милана со значком флага Украины
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Карпаты намерены подписать хавбека Вереса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн