Капитан Лацио покинет свой клуб - Романо

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле подпишет контракт с турецким "Бешикташем".

По информации Фабрицио Романо, соглашение между всеми сторонами уже заключено. Футболист подпишет контракт до июня 2026 года. Ожидается, что в ближайшее время Иммобиле отправится в Турцию, где пройдет медицинское обследование.

Чиро за "Лацио" в прошлом сезоне провел 43 матча, в которых забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.