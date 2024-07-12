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Капитан Лацио покинет свой клуб - Романо

Италия

Уже все решено

Капитан Лацио покинет свой клуб - Романо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле подпишет контракт с турецким "Бешикташем".

По информации Фабрицио Романо, соглашение между всеми сторонами уже заключено. Футболист подпишет контракт до июня 2026 года. Ожидается, что в ближайшее время Иммобиле отправится в Турцию, где пройдет медицинское обследование.

Чиро за "Лацио" в прошлом сезоне провел 43 матча, в которых забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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