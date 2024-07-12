Болонья подписала форварда Аталанты за 10 миллионов евро

"Болонья" официально объявила о подписании 23-летнего итальянского нападающего Николо Камбьяги из "Аталанты".

Клуб пока не сообщает детали сделки, но СМИ пишут, что трансферная сумма составила 10 миллионов евро плюс бонусы.

Slipping into something more comfortable ????????#WeAreOne pic.twitter.com/pP5nuCE5zd — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) July 12, 2024

Последние два сезона Камбьяги провел на правах аренды в "Эмполи", где забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 66 матчах.