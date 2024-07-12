Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болонья подписала форварда Аталанты за 10 миллионов евро
Клуб пока не разглашает детали сделки
Getty Images/Global Images Ukraine
"Болонья" официально объявила о подписании 23-летнего итальянского нападающего Николо Камбьяги из "Аталанты".
Клуб пока не сообщает детали сделки, но СМИ пишут, что трансферная сумма составила 10 миллионов евро плюс бонусы.
Slipping into something more comfortable ????????#WeAreOne pic.twitter.com/pP5nuCE5zd— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) July 12, 2024
Последние два сезона Камбьяги провел на правах аренды в "Эмполи", где забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 66 матчах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Bologna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Не Реал. Известно, кто занял первое место в обновленном клубном рейтинге УЕФА
- Стало известно, кто будет транслировать матчи Кривбасса еврокубках
- Отец Ямала: Мой сын - лучший во всем. Он благословлён Богом
- Фонсека пришел на первую пресс-конференцию Милана со значком флага Украины
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Бавария хочет расстаться с одним из своих вингеров - клуб устал от его частых травм
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн