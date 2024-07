Болонья подписала форварда Аталанты за 10 миллионов евро

"Болонья" официально объявила о подписании 23-летнего итальянского нападающего Николо Камбьяги из "Аталанты".

Клуб пока не сообщает детали сделки, но СМИ пишут, что трансферная сумма составила 10 миллионов евро плюс бонусы.

