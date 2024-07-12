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Болонья подписала форварда Аталанты за 10 миллионов евро

Италия
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Клуб пока не разглашает детали сделки

Болонья подписала форварда Аталанты за 10 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Болонья" официально объявила о подписании 23-летнего итальянского нападающего Николо Камбьяги из "Аталанты".

Клуб пока не сообщает детали сделки, но СМИ пишут, что трансферная сумма составила 10 миллионов евро плюс бонусы.

Последние два сезона Камбьяги провел на правах аренды в "Эмполи", где забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 66 матчах.

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Источник:
Bologna
Опубликовал: Екатерина Власова
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