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Милан связался с Ромой по поводу Тэмми Абрахама

Италия

Форвард заинтересован в переходе

Милан связался с Ромой по поводу Тэмми Абрахама

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" ведет переговоры с "Ромой" по трансферу Абрахама. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Х.

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По информации журналиста, "Милан" связался с "Ромой" по поводу трансфера Темми Абрахама. Английский нападающий является одним из вариантов, который рассматривает "Милан", поскольку "черно-красной" команде нужны три нападающих на следующий сезон. 26-летний англичанин заинтересован в переходе.

Напомним, в прошлом сезоне Абрахам провел 8 матчей в чемпионате Италии, в которых отличился одним голом.

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Милан Рома Тэмми Абрахам
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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