Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан связался с Ромой по поводу Тэмми Абрахама
Форвард заинтересован в переходе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" ведет переговоры с "Ромой" по трансферу Абрахама. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Х.
По информации журналиста, "Милан" связался с "Ромой" по поводу трансфера Темми Абрахама. Английский нападающий является одним из вариантов, который рассматривает "Милан", поскольку "черно-красной" команде нужны три нападающих на следующий сезон. 26-летний англичанин заинтересован в переходе.
Напомним, в прошлом сезоне Абрахам провел 8 матчей в чемпионате Италии, в которых отличился одним голом.
Популярное сейчас
- Малиновский отсутствует на предсезонной подготовке Дженоа
- Лунин: У меня было два прозвища в Реале - одно придумал Модрич
- Женская сборная Украины гарантировала себе место в плей-офф Евро-2025, разгромив Косово
- Ювентус объявил о трансфере сына легендарного французского футболиста
- В списке претендентов на Довбика очередное пополнение
- Таловеров: Я и правда родился в России, но это лишь формальность, так как через несколько месяцев мы переехали в Донецк