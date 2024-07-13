Наполи начал переговоры о трансфере Мэйсона Гринвуда

"Наполи" начал переговоры о трансфере Мейсона Гринвуда. Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, "Марсель" согласовал с "Манчестер Юнайтед" трансфер вингера за 27,6+4 миллионов евро и предложил игроку контракт до 2029 года, но из-за слов мэра города, трансфер Гринвуда может сорваться.

На фоне проблем с его переходом в "Марсель", "Наполи" начал переговоры с "МЮ" относительно возможного трансфера 22-летнего англичанина. Отмечается, что "Марсель" по-прежнему не отказался от сделки, однако сам Гринвуд отложил принятие решения до понедельника.

Напомним, за сезон 2023/24 Гринвуд приняв участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 6 результативными передачами.